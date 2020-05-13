Сирийские беженцы рассказали о жизни в лагере "Рукбан"

Там не ни воды, ни электричества

В Сирии власти организовали центр временного размещения, где беженцы проходят двухнедельный карантин.Там находятся те, кому удалось выбраться из лагеря "Рукбан", известного своими чудовищными условиями содержания. Он находится на подконтрольной США территории в зоне Эт-Танф. Людям не хватает продовольствия, воды и лекарств. А за возможность покинуть лагерь боевики требуют денег.

Подробнее - в репортаже Павла Прокопенко

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