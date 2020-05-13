Госдума продлила эксперимент по голосованию на цифровых участках

Действие эксперимента продлено на 2020 год

Сделать свой выбор в Единый день голосования 13 сентября можно будет дистанционно - на цифровых избирательных участках. Законопроект о продлении эксперимента приняла в окончательном, третьем, чтении Государственная дума, передает "ТВ Центр".

Воспользоваться технологией смогут граждане, лишённые возможности голосовать по месту жительства. Для этого им нужно будет подать заявление через МФЦ или портал госуслуг. Дистанционно продолжается и сбор заявок от желающих принять участие в наблюдении за голосованием по поправкам в конституцию. Их обрабатывает Общественная палата. На данный момент выдвинуто около ста тысяч кандидатур.

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