ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума продлила эксперимент по голосованию на цифровых участках

11:57
  • среда
  • 13 мая 2020

Действие эксперимента продлено на 2020 год

Сделать свой выбор в Единый день голосования 13 сентября можно будет дистанционно - на цифровых избирательных участках. Законопроект о продлении эксперимента приняла в окончательном, третьем, чтении Государственная дума, передает "ТВ Центр".

Воспользоваться технологией смогут граждане, лишённые возможности голосовать по месту жительства. Для этого им нужно будет подать заявление через МФЦ или портал госуслуг. Дистанционно продолжается и сбор заявок от желающих принять участие в наблюдении за голосованием по поправкам в конституцию. Их обрабатывает Общественная палата. На данный момент выдвинуто около ста тысяч кандидатур. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Перед заседанием Госдумы
Перед заседанием Госдумы
Работа Госдумы во время эпидемии коронавируса
Работа Госдумы во время эпидемии коронавируса
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
Депутаты Госдумы в медицинских масках
Депутаты Госдумы в медицинских масках
Девушка в медицинской маске и со смартфоном
Девушка в медицинской маске и со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.