Снежный май: в ряде регионов России установилась аномальная погода

Причина - атмосферный фронт

Заморозки, снег и сильный ветер. Резкое похолодание пришло сразу в несколько российских регионов на севере и северо-западе страны. Весенняя погода сменилась по-настоящему зимними пейзажами, передает "ТВ Центр".

Заснеженные улицы наблюдают жители республики Карелия. Метель обрушилась на Калининградскую область. А в Ленинградской выпало 8 сантиметров осадков. Погодные качели в Новгородской области - там температура воздуха понизилась с 20 градусов до нуля. А в Мурманской выросли настоящие сугробы. По прогнозам синоптиков, возвращение тепла в эти регионы стоит ожидать только к концу мая. Причиной всему - атмосферный фронт.

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