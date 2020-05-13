Подари жизнь: 9-летнему Кириллу требуется срочная помощь

Чтобы помочь Кириллу, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и канал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 9-летнего Кирилла Петренко из Курской области. Ему поставлен диагноз - рак костей в области коленного сустава. Мальчик прошёл несколько курсов химиотерапии, но единственная возможность забыть о болезни - замена повреждённых тканей. Для этого требуется эндопротез. Его стоимость - два миллиона рублей. Таких денег у семьи Кирилла просто нет. Но помочь может каждый.

Он почти не разговаривает. Мама гладит по голове, целует постоянно, подбадривает. А он только смотрит на неё своими ясными глазами. 9-летний Кирилл уже полгода на больничной койке.

Поначалу врачи в его родной крошечной слободе в Курской области думали - просто растет ребенок, кости не успевают сформироваться, потому и суставы болят. Обычное дело. Но Кириллу стало хуже.

Саркому - рак кости - подтвердили в нескольких клиниках. И велели срочно лететь в Москву. Так Кирилл оказался в РДКБ. У него - замечательный доктор. Владимир Александрович следит чуть ли не за каждым его шагом. Он отлично помнит, в каком состоянии приехал Кирилл. Уже не мог ходить от нестерпимой боли. То ли дело - сейчас. После нескольких курсов интенсивной химиотерапии.

Эндопротез - единственная возможность сохранить мальчику ногу. Саркома - враг коварный. Операция предстоит сложнейшая. Но после неё Кирилл сможет спокойно ходить и расти. А протез будет расти вместе с ним - безо всякого хирургического вмешательства, с помощью магнитного поля, запускающего крошечный электромоторчик.

Кирилл сейчас о велосипеде и не мечтает. Ему бы просто выйти из больницы и наконец-то добраться до родного дома. Увидеть папу, брата. И любимую собаку с котом. Но за ограду - никак нельзя. Бредёт вдоль одуванчиков - кожа прозрачная, почти белая. Одна надежда - на добрых и отзывчивых людей. Да, операцию сделают бесплатно, в РДКБ их освоили в совершенстве. Но сам протез стоит невероятных для семьи денег - два миллиона рублей. Помочь Кириллу несложно. Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. Мальчик надеется и ждёт.

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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