ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: 9-летнему Кириллу требуется срочная помощь

12:06
  • среда
  • 13 мая 2020

Чтобы помочь Кириллу, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и канал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 9-летнего Кирилла Петренко из Курской области. Ему поставлен диагноз - рак костей в области коленного сустава. Мальчик прошёл несколько курсов химиотерапии, но единственная возможность забыть о болезни - замена повреждённых тканей. Для этого требуется эндопротез. Его стоимость - два миллиона рублей. Таких денег у семьи Кирилла просто нет. Но помочь может каждый.

Он почти не разговаривает. Мама гладит по голове, целует постоянно, подбадривает. А он только смотрит на неё своими ясными глазами. 9-летний Кирилл уже полгода на больничной койке.

Поначалу врачи в его родной крошечной слободе в Курской области думали - просто растет ребенок, кости не успевают сформироваться, потому и суставы болят. Обычное дело. Но Кириллу стало хуже.

Саркому - рак кости - подтвердили в нескольких клиниках. И велели срочно лететь в Москву. Так Кирилл оказался в РДКБ. У него - замечательный доктор. Владимир Александрович следит чуть ли не за каждым его шагом. Он отлично помнит, в каком состоянии приехал Кирилл. Уже не мог ходить от нестерпимой боли. То ли дело - сейчас. После нескольких курсов интенсивной химиотерапии.

Эндопротез - единственная возможность сохранить мальчику ногу. Саркома - враг коварный. Операция предстоит сложнейшая. Но после неё Кирилл сможет спокойно ходить и расти. А протез будет расти вместе с ним - безо всякого хирургического вмешательства, с помощью магнитного поля, запускающего крошечный электромоторчик.

Кирилл сейчас о велосипеде и не мечтает. Ему бы просто выйти из больницы и наконец-то добраться до родного дома. Увидеть папу, брата. И любимую собаку с котом. Но за ограду - никак нельзя. Бредёт вдоль одуванчиков - кожа прозрачная, почти белая. Одна надежда - на добрых и отзывчивых людей.  Да, операцию сделают бесплатно, в РДКБ их освоили в совершенстве. Но сам протез стоит невероятных для семьи денег - два миллиона рублей. Помочь Кириллу несложно. Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. Мальчик надеется и ждёт.

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Кирилл Петренко
Кирилл Петренко
Кирилл Петренко
Кирилл Петренко
Кирилл Петренко
Кирилл Петренко
Кирилл Петренко
Кирилл Петренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.