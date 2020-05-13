ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Строительство почти 500 объектов возобновилось в Москве

09:44
  • среда
  • 13 мая 2020

На стройках задействовано 85 тысяч человек

Строительство 460 объектов возобновлено в Москве с 12 мая. Их общая площадь составляет 27 миллионов квадратных метров.

На стройках задействовано 85 тысяч человек, пишет Газета.ру. На всех площадках соблюдены меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса, заявили в Москомстройинвесте.

Ранее мэр Москвы Серей Собянин разрешил с 12 мая работу промышленных и строительных организаций. В офисе и на стройки вернутся только те работники, присутствие которых необходимо. При этом на предприятиях должны быть соблюдены все требования для защиты людей от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.