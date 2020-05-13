Строительство почти 500 объектов возобновилось в Москве

На стройках задействовано 85 тысяч человек

Строительство 460 объектов возобновлено в Москве с 12 мая. Их общая площадь составляет 27 миллионов квадратных метров.

На стройках задействовано 85 тысяч человек, пишет Газета.ру. На всех площадках соблюдены меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса, заявили в Москомстройинвесте.

Ранее мэр Москвы Серей Собянин разрешил с 12 мая работу промышленных и строительных организаций. В офисе и на стройки вернутся только те работники, присутствие которых необходимо. При этом на предприятиях должны быть соблюдены все требования для защиты людей от коронавируса.

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