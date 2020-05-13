Врач из Кремля рассказал о трудностях работы в "противочумном" костюме

Заразность вируса оказалась очень высокой

Российские врачи, работающие с заболевшими COVID-19, ради пациентов терпят серьезные неудобства. Им приходится часами не снимать защитных костюмов – что очень нелегко. В таком облачении сложно дышать, однако медики терпят.

"Дело в том, что заразность этого вируса оказалась гораздо выше, чем мы предполагали. Поэтому для того, чтобы сохранить врачебные кадры, чтобы не заразиться, мы вынуждены работать, скажем так, в противочумных костюмах", - рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов в интервью РИА Новости.

По словам Сапронова, на врача в таком костюме большие нагрузки. В них не только сложно дышать – там особая терморегуляция, вдобавок запотевают очки. И все же, заключает кремлевский медик, врачи работают, несмотря ни на что – ради жизни и здоровья пациентов.

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