Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет 16 мая в онлайн-формате

Программу подготовили больше 50 культурных площадок города

Ежегодная акция "Ночь в музее" впервые пройдет в столице в онлайн-формате 16 мая. Основная их часть пройдет с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше", - говорится в сообщении.

"Программу для "Ночи в музее" подготовили больше 50 культурных площадок города. Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте Мосгортура.

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