Микробиолог рассказал, когда ждать вакцины от коронавируса

Ее разработка ведется

За какое время в обществе может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу? Как скоро можно ожидать создания вакцин и препаратов, облегчающих борьбу с инфекцией? Будут ли эпидемии, подобные нынешней, повторяться в будущем ?

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил микробиолог, один из ведущих специалистов в разработке вакцин, академик Виталий Зверев.

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