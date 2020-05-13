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Что категорически нельзя делать в день Якова Теплого

10:28
  • среда
  • 13 мая 2020

В мае жениться - всю жизнь маяться

13 мая православные россияне вспоминают апостола Иакова Зеведеева, который смело проповедовал христианскую веру и был обезглавлен в 44 году в Иерусалиме. В христианской традиции 13 мая называют днем Якова Теплого. 
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С давних пор на Якова запрещалось свататься, делать предложение руки и сердца, вступать в брак и заводить новые отношения. "В мае жениться - всю жизнь маяться", - говорят в народе. Считается, что люди, которые женятся 13 мая, не будут счастливы в браке.

В день Якова Теплого девушкам не следует носить красную и розовую одежду. Нарушительницы запрета весь год проведут в одиночестве либо поругаются с возлюбленным. Кроме того, нежелательно заплетать косу. В противном случае девушка может заболеть или навлечь на себя неудачу. 

13 мая нельзя признаваться в своих чувствах. Признания в любви и верности лучше приберечь на потом. Если в этот день открыть свое сердце, то расставание с любимым человеком неминуемо

На Якова не стоит вспоминать о плохом и вообще думать в негативном ключе, иначе весь день пойдет коту под хвост. 

Кроме того, запрещено отправляться в дальний путь. Путешественников, согласно поверьям, ждут несчастья и болезни. 

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