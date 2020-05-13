Сергунина: прием заявок на получение статуса соцпредприятия продлен

Такие компании смогут претендовать на субсидии
Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до 1 миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам", - сказала Сергунина, добавив, что этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний.
Срок приема заявок будет увеличен на количество дней, которые указом президента были объявлены нерабочими.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"