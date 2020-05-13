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Сергунина: прием заявок на получение статуса соцпредприятия продлен

10:24
  • среда
  • 13 мая 2020

Такие компании смогут претендовать на субсидии

Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до 1 миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам", - сказала Сергунина, добавив, что этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний.

Срок приема заявок будет увеличен на количество дней, которые указом президента были объявлены нерабочими.

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