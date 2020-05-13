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Индекс самоизоляции в Москве резко снизился

10:38
  • среда
  • 13 мая 2020

Лишь около половины жителей столицы остаются дома

Индекс самоизоляции в Москве снизился до значения 2,7. Это означает, что лишь около половины жителей столицы остаются дома.
Число жертв коронавируса в мире превысило 291 тысячу

Индекс самоизоляции - среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. В основе расчетов - сравнение уровня городской активности текущего дня с обычным днем до эпидемии.

Напомним, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина действие введенных из-за коронавируса ограничений в столице продлено до 31 мая. Однако с 12 мая начали работать предприятия промышленности и стройки.

С 12 мая в столице введен масочный режим. Ношение масок и перчаток обязательно для пассажиров  общественного транспорта и такси, для посетителей объектов торговли и сотрудников предприятий на рабочих местах. За появление без маски в общественных местах нарушителей ждет штраф в 4 тысячи, а в транспорте - 5 тысяч рублей, напоминает "Интерфакс".

Такие же меры введены в Подмосковье. В области уровень самоизоляции выше, чем в столице. К примеру, в Железнодорожном, Лобне и Ивантеевке индекс держится на уровне 3,3-3,4.

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