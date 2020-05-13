В России выявлено 10028 новых случаев заражения коронавирусом

Скончались 96 пациентов
В России за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 10028 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 242271 человека.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве - 4703. В Подмосковье коронавирус выявлен у 962 человек.
В штабе сообщили, что за минувшие сутки скончались 96 пациентов. Из них 53 - в Москве. С начала эпидемии скончались 2212 зараженных.
Кроме того, 4491 пациент вылечился от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 48003.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"