В России выявлено 10028 новых случаев заражения коронавирусом

Скончались 96 пациентов

В России за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 10028 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 242271 человека.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве - 4703. В Подмосковье коронавирус выявлен у 962 человек.

В штабе сообщили, что за минувшие сутки скончались 96 пациентов. Из них 53 - в Москве. С начала эпидемии скончались 2212 зараженных.

Кроме того, 4491 пациент вылечился от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 48003.

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