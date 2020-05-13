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Умер главный тренер сборной России по женской борьбе

10:57
  • среда
  • 13 мая 2020

Последние дни он провел в больнице

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался 13 мая в Махачкале. 
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Последние дни Алиомаров находился в больнице, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина смерти тренера уточняется. 

Как сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России, Магомед Алиомаров делал все необходимое для того, чтобы уберечь членов своей команды от коронавируса. При этом он строил планы по подготовке к Олимпийским играм в Токио. "Ни на мгновение не сомневался, что короновирус не повлияет на подготовку ведущих борцов, искал всяческие способы для их спортивного совершенства", - говорится в сообщении. 

Магомед Алиомаров родился в дагестанском селе Тлярош. Борьбой он увлекся в детстве. Женскую сборную России по борьбе Алиомаров возглавил в феврале 2019 года. При нем команда заняла второе общекомандное место на прошлогоднем чемпионате мира. 

По последним данным, свыше 4,3 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 293 тысяч скончались. 

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