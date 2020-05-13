Лишь треть горожан запросили вновь рабочие пропуска после аннулирования

Остальные не захотели подтверждать необходимость ходить на работу

Только треть москвичей с аннулированными рабочими пропусками решили подтвердить данные через специальный портал. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, остальные две трети — это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов.

Подтвердить место работы можно с помощью трудового договора или справки от работодателя на портале i.moscow.

В Москве до 31 мая сохраняется режим самоизоляции. Кроме того, продолжает действовать пропускная система. С 12 мая смогли возобновить работу промышленные и строительные компании.

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