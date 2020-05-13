Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до единицы

При таком показателе можно снимать ограничения

В России снизился коэффициент распространения коронавируса - показатель вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01. Из 10 российских регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент равен или ниже 1 уже в трех субъектах.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Формулу для его расчета разработал Роспотребнадзор. На основании этого показателя регионам даются рекомендации по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. К первой фазе снятия ограничений можно переходить, если коэффициент не превышает единицы.

В столице этот показатель держится ниже единицы уже третьи сутки. 13 мая он опустился до рекордно низкого уровня в 0,91, подсчитали в агентстве ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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