ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до единицы

11:15
  • среда
  • 13 мая 2020

При таком показателе можно снимать ограничения

В России снизился коэффициент распространения коронавируса  - показатель вплотную приблизился к единице и составляет менее 1,01. Из 10 российских регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент равен или ниже 1 уже в трех субъектах.
В России выявлено 10028 новых случаев заражения коронавирусом

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Формулу для его расчета разработал Роспотребнадзор. На основании этого показателя регионам даются рекомендации по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. К первой фазе снятия ограничений можно переходить, если коэффициент не превышает единицы.

В столице этот показатель держится ниже единицы уже третьи сутки. 13 мая он опустился до рекордно низкого уровня в 0,91, подсчитали в агентстве ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дети надевают медицинские маски
Дети надевают медицинские маски
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.