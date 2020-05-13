Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Недавно он развелся со второй женой

У телеведущего Михаила Ширвиндта, сына народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, родился ребенок.

Летом прошлого года Михаил Ширвиндт развелся с актрисой и телеведущей Татьяной Морозовой. Зимой он женился. Новая супруга подарила Ширвиндту сына.

"У моего 62-летнего сыночка Миши, молодожена, родился сын, которого даже никак не назвали. Ко мне его еще не привозили - они в роддоме", - рассказал Александр Ширвиндт mk.ru.

Интересно, что сын у Михаила Ширвиндта родился незадолго после того, как его дочь Александра произвела на свет близнецов Семена и Матвея. Несмотря на карантин, малышей привезли на дачу к 85-летнему Александру Ширвиндту. На смотрины, как выразился артист.

"То есть у Михаила Александровича родились двое внуков, и одновременно он родил этим внукам дядю. И дядя на один месяц младше племянников", - констатировал Ширвиндт-старший.

Напомним, что у Михаила Ширвиндта также есть сын Андрей от первого брака. Он воспитывает трех дочерей.

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