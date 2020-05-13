Лавров: США пытаются использовать пандемию для установления своего миропорядка

Вашингтон продолжает нагнетать конфронтацию

Вашингтон даже в условиях пандемии коронавируса не оставляет попыток использовать ситуацию в своих целях. США пытаются на фоне распространения COVID-19 продвигать свое видение миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка - который они называют порядком, основанным на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими", - сказал Лавров, открывая встречу министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с обвинениями в отношении Китая, его поддерживают некоторые американские политики. В Вашингтоне утверждают, что, якобы, Пекин намеренно спровоцировал пандемию коронавируса в мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"