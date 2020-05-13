"Жена меня спасла": Джиган рассказал о лечении в рехабе

Он избавился от наркотической зависимости
Рэпер Джиган признался, что проблемы с наркотиками у него возникли в Майами после рождения долгожданного сына.
"Случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать…" - рассказал музыкант во время онлайн-разговора со своим коллегой Тимати.
После этого у него произошел срыв, признался Джиган. Если бы не крепкое здоровье, хорошая физическая форма и помощь родных, он бы не одолел свою зависимость. Артист несколько недель провел в рехабе.
"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные тоже переживали. Жена меня спасла", - цитирует Джигана eg.ru.
Как именно Оксана Самойлова его спасла, артист не уточнил. Зато известно, что 20 апреля модель отнесла заявление о расторжении брака в ЗАГС. Она намекнула на измены со стороны Джигана. Несмотря на скандал, поклонники надеются на воссоединение пары. К тому есть все предпосылки. Супруги живут в одном доме и вместе отмечают детские праздники, Джиган много времени проводит с детьми, а Самойлова слушает его новые песни, посвященные ей.
Напомним, модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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