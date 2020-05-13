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"Жена меня спасла": Джиган рассказал о лечении в рехабе

12:07
  • среда
  • 13 мая 2020

Он избавился от наркотической зависимости

Рэпер Джиган признался, что проблемы с наркотиками у него возникли в Майами после рождения долгожданного сына.  
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"Случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать…" - рассказал музыкант во время онлайн-разговора со своим коллегой Тимати.  

После этого у него произошел срыв, признался Джиган. Если бы не крепкое здоровье, хорошая физическая форма и помощь родных, он бы не одолел свою зависимость. Артист несколько недель провел в рехабе. 

"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные тоже переживали. Жена меня спасла", - цитирует Джигана eg.ru

Как именно Оксана Самойлова его спасла, артист не уточнил. Зато известно, что 20 апреля модель отнесла заявление о расторжении брака в ЗАГС. Она намекнула на измены со стороны Джигана. Несмотря на скандал, поклонники надеются на воссоединение пары. К тому есть все предпосылки. Супруги живут в одном доме и вместе отмечают детские праздники, Джиган много времени проводит с детьми, а Самойлова слушает его новые песни, посвященные ей. 

Напомним, модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.

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