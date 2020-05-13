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Эксперт объяснил необходимость ношения медицинских перчаток

12:04
  • среда
  • 13 мая 2020

Это прерывает путь инфекции

Использовать медицинские перчатки следует для прерывания пути заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный врач-инфекционист Центрального административного округа столицы Илья Акинфиев.

Он напомнил, что сейчас помимо воздушно-капельного пути передачи внимание уделяется возможности капельно-контактного пути. Это путь, когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, прикасаясь к которым человек переносит вирус на руки, и далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение.

"Именно чтобы прервать такой путь, необходимо использовать перчатки. Заразиться через кожу невозможно, кожа - наш барьер от инфекции. Перчатки же несут в себе две основные роли. Первая - после посещения "грязных" зон (общественных мест), сняв и выкинув перчатки, руки сразу же становятся чистыми. Вторая - руками в перчатках человек теоретически не трогает глаза и рот, так как психологически отталкивает их", - подчеркнул Акинфиев.

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