Кадырова забанили в Instagram

Facebook утверждает, что владелец аккаунта – под санкциями

Аккаунт kadyrov._95 в Instagram заблокирован администрацией Facebook. В компании уверены, что владелец этой страницы – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, которого США в свое время включили в санкционный список.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами", - заявил представитель компании Facebook.

В 2017 году компания заблокировала официальные страницы Кадырова в Facebook и Instagram. Причиной блокировки тогда назвали включение его фамилии в санкционный список США. С аккаунта, который сейчас удален администрацией сервиса, глава Чечни неоднократно выходил в прямой эфир – однако подчеркивал при этом, что такую возможность ему предоставляет сотрудник пресс-службы. Кому на самом деле принадлежит страница – не сообщается, передает ТАСС.

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