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Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом

12:32
  • среда
  • 13 мая 2020

Парламентариев призвали к осторожности

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. 
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"У нас с вами пять депутатов заболевших, поэтому хотелось бы, чтобы - еще раз хочу напомнить - соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся", - заявил Володин на пленарном заседании 13 мая. 

По словам спикера Думы, двое депутатов проходят лечение в медучреждении, двое - в домашних условиях, еще одного парламентария выписали из больницы.  

Как напоминает РИА Новости, ранее COVID-19 выявили у депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также у депутата "Единой России" Светланы Максимовой.  

Коронавирус подхватили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

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