Мишустин потребовал вовремя оплатить труд и риск медиков

В некоторых регионах выплаты даже не начались

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти должны сделать все возможное, чтобы "труд и риск" медиков были вовремя оплачены. В ряде регионов, например, на Чукотке и Магадане, выплаты вообще не начались.

По его словам, до регионов были доведены 27,5 миллиарда рублей, предназначенных на доплаты медицинским работникам. Однако из них пока израсходовано всего 4,5 миллиарда.

"Именно они сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой", - напомнил Мишустин.

Глава кабмина также сообщил, что за последние сутки было подано более 2 миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребенка. Она предусмотрена семьям с детьми от 3 до 16 лет.

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