В российских больницах более 100 тысяч пациентов с подозрением на COVID-19

Амбулаторно лечатся около 140 тысяч человек

Более 100 тысяч пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся в российских стационарах. Около 1,5 тысячи из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По данным министра, из общего числа госпитализированных примерно 4 тысячи – дети. Еще около 140 тысяч пациентов с COVID-19 получают медицинскую помощь амбулаторно.

"На сегодняшний день у нас в стационарах находится больше 100 тысяч пациентов, включая около 4 тысяч детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказал Мурашко на совещании правительства по социально-экономической ситуации.

Глава Минздрава подчеркнул, что на сегодняшний день в России развернуто около 140 тысяч мест для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Дефицита коек для заболевших COVID-19 не наблюдалось ни на одном этапе борьбы с пандемией, приводит слова министра ТАСС.

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