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Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах

14:33
  • среда
  • 13 мая 2020

Работа по предоставлению выплат врачам закипела, отметил глава государства

В среду в Ново-Огарёве обсуждают меры поддержки авиационной отрасли. Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции.

Президент России потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах. "Пока несколько раз не сказал, не во всех регионах провели выплаты медработникам", — заявил он.

По словам Путина, он уже обращал внимание на ситуацию с дополнительными выплатами меработникам, которые не во всех регионах доведены до людей. "Стоило обратить на это внимание, и, пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу?" – приводит слова Путина РИА Новости.

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