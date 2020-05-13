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"Видно небо": жильцы рассказали об обрушении в доме в Москве

14:54
  • среда
  • 13 мая 2020

Прокуратура начала проверку из-за обрушения перекрытия в доме в Москве

В Москве выясняют причину обрушения в жилом доме на востоке столицы. ЧП произошло в среду рано утром - обвалился лестничный пролет на последнем этаже. Пострадавших нет, из здания эвакуировали несколько сотен человек.

Около пяти часов утра люди в этом доме проснулись от грохота. Встревоженные, они начали выяснять причину. Однако выйти из своих квартир жильцы пятого этажа во втором подъезде не смогли. Двери оказались заблокированы бетонными плитами, передает "ТВ Центр".

Спешно покидая свои квартиры, люди успели заметить - в подъезде вместо крыши - большая дыра.

"Разрушения... Видно голубое небо. Рухнуло перекрытие на лестничной площадке пятого этажа, кровля", - рассказал житель дома Николай Савельев.

В результате обрушения никто не пострадал. Но вызволять из квартир жильцов пятого этажа спасателям пришлось с помощью спецтехники. Таким образом на землю спустили 12 человек. Сейчас эвакуированных разместили в помещении управляющей компании.

Жильцы говорят, что ранее обращались в разные инстанции в связи с работами, которые начались в подвале дома. По их мнению, они и могли стать причиной обрушения перекрытия.

Прибывший на место происшествия глава управы района "Лефортово" сообщил, что капремонт в доме начался минувшим летом, но ряд работ еще оставалось провести.

Причины случившегося сейчас устанавливают специалисты Мосжилинспекции. Проверку по факту обрушения перекрытий начала и прокуратура. По ее итогам будет дана оценка действиям управляющей компании по содержанию и обслуживанию дома, а также проведению капитального ремонта.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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