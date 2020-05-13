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Принцы Гарри и Уильям покончили с враждой из-за болезни отца

13:20
  • среда
  • 13 мая 2020

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что принцы Гарри и Уильям стали чаще общаться после болезни их отца и переезда Сассексов в США. 
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"В их отношениях были проблемы, но сейчас все изменилось к лучшему. Я знаю, что Уильям и Гарри точно общаются по телефону. Они беседуют и по видеосвязи, они поздравляли родственников с днем рождения", - рассказала Николл Entertainment Tonight. 

По ее мнению, принцев Гарри и Уильяма сплотила недавняя болезнь отца. Напомним, 71-летний принц Чарльз переболел коронавирусной инфекцией в марте. Состояние отца сильно беспокоило Гарри и Уильяма, ведь наследник королевского престола находится в группе риска. Братья созвонились, чтобы поговорить об отце, а затем стали выходить на связь регулярно. 

По слухам, внуки королевы начали враждовать незадолго до женитьбы Гарри на Меган Маркл. Принц Уильям якобы счел свадьбу преждевременной. Если верить сплетням, после решения Гарри и Меган уехать из Британии братья вообще перестали общаться. 

31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Сначала они перебрались в Канаду, а затем в США. 

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