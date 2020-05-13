Российским семьям с детьми до трех лет перечислено 19 миллиардов рублей

Помощь получили более 2 миллионов ребят

Российские семьи с детьми до трех лет получили обещанные властями выплаты. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, в списке – 2,2 миллиона детей.

"На данный момент средства уже перечислены семьям, в составе которых более 2,2 миллиона детей. Общая сумма кассового расхода составила 19 миллиардов рублей", - сказал Котяков нга заседании правительства.

Глава Минтруда напомнил, что с 17 апреля выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на каждого ребенка до трех лет могли получить только семьи, имеющие право на маткапитал. Позже правительство решило снять эти ограничения, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"