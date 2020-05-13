ЕГЭ перенесли на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса

Девятиклассников вообще освободили от экзаменов

Минпросвещения объявило о переносе Единого государственного экзамена на более поздний срок.

"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Дату сдачи ЕГЭ назовут позднее.

Как уточняется, ЕГЭ проведут только для тех школьников, которые поступают в вузы.

Для учеников девятого класса обязательные экзамены по русскому языку и математике отменяются. Школьники получат итоговые оценки на основании годовых.

По данным ТАСС, в пунктах проведения ЕГЭ планируется ограничить число сдающих экзамен.

Ранее первый ЕГЭ в текущем году перенесли на 8 июня.

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