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ЕГЭ перенесли на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса

13:35
  • среда
  • 13 мая 2020

Девятиклассников вообще освободили от экзаменов

Минпросвещения объявило о переносе Единого государственного экзамена на более поздний срок. 
Глава Минздрава предложил провести ЕГЭ в августе-сентябре

"Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. 

Дату сдачи ЕГЭ назовут позднее.

Как уточняется, ЕГЭ проведут только для тех школьников, которые поступают в вузы. 

Для учеников девятого класса обязательные экзамены по русскому языку и математике отменяются. Школьники получат итоговые оценки на основании годовых. 

По данным ТАСС, в пунктах проведения ЕГЭ планируется ограничить число сдающих экзамен.  

Ранее первый ЕГЭ в текущем году перенесли на 8 июня.

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