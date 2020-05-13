Минздрав призвал губернаторов создать горячие линии по выплатам медикам

Необходимо отследить каждый платеж работающим с больными коронавирусом врачам

Горячие линии по вопросу стимулирующих выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, необходимо создать в каждом российском регионе. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал губернаторов создавать такие службы.

"Сегодня мы подключили уже Казначейство, утром проведен был селектор вместе с нашими партнерами из Казначейства для того, чтобы отследить каждый платеж, и до каждого врача должны быть доведены эти средства. Мы обратились к губернаторам, чтобы они создали горячие линии по консультированию принципов начисления данных средств", - сказал министр во время правительственного часа в Госдуме.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что есть проблемы с выплатами – причем даже в тех регионах, где особо серьезная ситуация с COVID-19. К примеру, на Чукотке и в Магадане к выплатам даже не приступали. По данным премьера, из выделенных 27 миллиардов рублей выплачено только 4,5 миллиарда.

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