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Раскрыт источник доходов российских артистов на самоизоляции

14:24
  • среда
  • 13 мая 2020

Цены исполнителей пока не радуют

Российские артисты в условиях самоизоляции осваивают новые формы общения с поклонниками. Об источниках доходов рассказал певец Валерий Сюткин. По словам артиста, большинство его коллег – как и он сам – проводят онлайн-концерты и корпоративы.
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Певец подчеркнул, что во время таких мероприятий нельзя использовать микрофон – артист уверен, что это убивает жанр. По словам Сюткина, все должно выглядеть, как звонок другу.

"Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена", — рассказал Сюткин в интервью "Московскому комсомольцу".

Свободное от онлайн-концертов время певец также проводит с пользой. По словам Сюткина, он работает над репертуаром.

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