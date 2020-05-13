Раскрыт источник доходов российских артистов на самоизоляции

Цены исполнителей пока не радуют

Российские артисты в условиях самоизоляции осваивают новые формы общения с поклонниками. Об источниках доходов рассказал певец Валерий Сюткин. По словам артиста, большинство его коллег – как и он сам – проводят онлайн-концерты и корпоративы.

Певец подчеркнул, что во время таких мероприятий нельзя использовать микрофон – артист уверен, что это убивает жанр. По словам Сюткина, все должно выглядеть, как звонок другу.

"Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена", — рассказал Сюткин в интервью "Московскому комсомольцу".

Свободное от онлайн-концертов время певец также проводит с пользой. По словам Сюткина, он работает над репертуаром.

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