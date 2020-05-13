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Данчиков: 9 и 10 мая количество нарушений режима самоизоляции снизилось

14:12
  • среда
  • 13 мая 2020

Но не все ответственно относятся к самоизоляции

Более чем на треть снизилось количество нарушений режима самоизоляции 9 и 10 мая в сравнении с первыми выходными месяца, сообщил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Конечно, мы все еще фиксируем значительное количество нарушений - люди выходят на прогулки, занимаются спортом на улице, выводят детей на детские площадки, однако, динамика количества фиксируемых нарушений порядка нахождения граждан на улице безусловно позитивная", - сказал он.

По словам Данчикова, индекс самоизоляции 9 и 10 мая в среднем составил 3,6 балла. В День Победы было установлено 990 случаев нарушения гражданами режима самоизоляции. Количество подобных нарушений за 10 мая составило 1168.

Кроме того, количество нарушений режима обязательной самоизоляции людьми с диагнозом "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также теми, кто проживает вместе с ними, за прошедшие сутки составило 3672 случая.

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