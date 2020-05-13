"Мошенничество бестолковое": Дробыш ответил на обвинения в краже песни

От него потребовали 1,5 миллиона

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал информацию о том, что он якобы украл для певицы Настасьи Самбурской текст песни "Старая".

Поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на Дробыша и Самбурскую. По ее словам, продюсер украл у нее стихотворение "Мечта". Рыбачук потребовала от певицы и продюсера 1,5 миллиона рублей.

Виктор Дробыш рассказал, что поэтесса предъявила права на песню после ее выхода. Песня оформлена на Рыбачук, никто у нее ничего не воровал, заверил продюсер.

"Надо было прийти в офис и подписать бумагу. И вот автор музыки пришел и говорит: "Я подпишу, а она [Рыбачук] попозже". А мне было плевать, я же не собираюсь забирать авторство. Но она не пришла, дождалась, когда песня выйдет, - налицо мошенничество бестолковое", - цитирует Дробыша pdmnews.ru.

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