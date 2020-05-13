ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мошенничество бестолковое": Дробыш ответил на обвинения в краже песни

14:21
  • среда
  • 13 мая 2020

От него потребовали 1,5 миллиона

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал информацию о том, что он якобы украл для певицы Настасьи Самбурской текст песни "Старая".

"Пускай Галкин ее веселит": Дробыш отказался мириться с Пугачевой
Исхудавший на карантине Фадеев напугал народ болезненным видом

Поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на Дробыша и Самбурскую. По ее словам, продюсер украл у нее стихотворение "Мечта". Рыбачук потребовала от певицы и продюсера 1,5 миллиона рублей. 

Виктор Дробыш рассказал, что поэтесса предъявила права на песню после ее выхода. Песня оформлена на Рыбачук, никто у нее ничего не воровал, заверил продюсер. 

"Надо было прийти в офис и подписать бумагу. И вот автор музыки пришел и говорит: "Я подпишу, а она [Рыбачук] попозже". А мне было плевать, я же не собираюсь забирать авторство. Но она не пришла, дождалась, когда песня выйдет, - налицо мошенничество бестолковое", - цитирует Дробыша pdmnews.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Виктор Дробыш
Виктор Дробыш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.