Появилось видео урагана в Чите

Коммунальные службы устраняют последствия удара стихии

Сорванные крыши с домов, поваленные деревья и упавшие рекламные щиты - таковы последствия урагана, который в среду обрушился на Читу, передает "ТВ Центр".

Скорость ветра в столице Забайкальского края достигала 30 метров в секунду. Во всех районах города пострадали десятки жилых домов, без кровли остались два детских сада.

В настоящее время коммунальные службы устраняют последствия удара стихии. Однако несколько районов ещё остаются без электричества - из-за обрывов линий электропередачи. Сохраняются проблемы с движением автотранспорта. А синоптики предупреждают: штормовой ветер в регионе ожидается и завтра.

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