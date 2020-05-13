ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили продавать алкоголь после 21 года из-за роста смертности

14:52
  • среда
  • 13 мая 2020

С такой инициативой выступил глава Минздрава

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о росте числа смертей от употребления алкоголя. 
Сотни человек поверили в способность алкоголя защитить от COVID-19 и умерли

"То, что касается пищеварительной системы, мы видим, что в том числе у нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - рассказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

Он призвал парламентариев подумать о том, чтобы поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. По его словам, разница в показателях смертности среди мужчин и женщин становится заметной только по достижении ими совершеннолетия.

"Если до 18 лет это [смертность] примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности", - цитирует Мурашко РИА Новости.  

Ранее заслуженный врач России Юрий Бубеев заявил, что после самоизоляции Россию накроет волна алкоголизации. Уставшие от затяжного домоседства граждане бессознательно будут стремиться к аддиктивному поведению, считает он. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алкоголь
Алкоголь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.