В России предложили продавать алкоголь после 21 года из-за роста смертности

С такой инициативой выступил глава Минздрава

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о росте числа смертей от употребления алкоголя.

"То, что касается пищеварительной системы, мы видим, что в том числе у нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - рассказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

Он призвал парламентариев подумать о том, чтобы поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. По его словам, разница в показателях смертности среди мужчин и женщин становится заметной только по достижении ими совершеннолетия.

"Если до 18 лет это [смертность] примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее заслуженный врач России Юрий Бубеев заявил, что после самоизоляции Россию накроет волна алкоголизации. Уставшие от затяжного домоседства граждане бессознательно будут стремиться к аддиктивному поведению, считает он.

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