Путин: власти поддерживают граждан в сложных для бюджета условиях

Президент отметил, что доходы существенно сократились
Ситуация для российского бюджета сложилась непростая. Несмотря на это, власти изыскивают деньги на поддержку и граждан, и экономики в целом, заявил Владимир Путин.
Президент России отметил на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности, что сложности объясняются падением цен на традиционные экспортные товары – нефть и другие энергоносители. В результате доходы бюджета существенно сократились.
"А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия", - подчеркнул глава государства.
Президент также раскритиковал министерства за задержку выплат детям, о которых Путин объявил 11 мая. Российский лидер заметил, что портал госуслуг на первом этапе с задачей не справился, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"