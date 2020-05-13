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Путин: власти поддерживают граждан в сложных для бюджета условиях

15:04
  • среда
  • 13 мая 2020

Президент отметил, что доходы существенно сократились

Ситуация для российского бюджета сложилась непростая. Несмотря на это, власти изыскивают деньги на поддержку и граждан, и экономики в целом, заявил Владимир Путин.
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Президент России отметил на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности, что сложности объясняются падением цен на традиционные экспортные товары – нефть и другие энергоносители. В результате доходы бюджета существенно сократились.

"А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, и отдельные отрасли, отдельные предприятия", - подчеркнул глава государства.

Президент также раскритиковал министерства за задержку выплат детям, о которых Путин объявил 11 мая. Российский лидер заметил, что портал госуслуг на первом этапе с задачей не справился, передает ТАСС.

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