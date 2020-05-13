Россия достигла баланса в борьбе с коронавирусом

Страна справится с эпидемией в России, заявил глава Минздрава

России удалось сформировать систему в здравоохранении, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов с COVID-19 из клиник. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его оценке, страна может справиться с коронавирусом.

"Сегодня развернутая медицинская сеть позволяет справляться (с борьбой с коронавирусом). И как раз мы вышли на именно ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов из клиник", - заявил он (цитата по "Интерфаксу").

Мурашко отметил, что Россия еще испытывает проблему с доступом к средствам индивидуальной зашиты (речь идет о масках, перчатках и защитных костюмах), однако этот вопрос стоит не так остро.

Министр рассказал и об успехах. Так, появились новые препараты, которые позволяют быстрее реабилитировать пациентов и лечить их на этапе тяжелого состояния. Кроме этого, доступны новые производственные площадки, которые закрыли дефицит в лекарствах.

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