Меню гипертоника: врачи перечислили понижающие давление продукты

Их обязательно нужно включить в свой рацион

Британские ученые выяснили, какие продукты повышают артериальное давление.

К ним относятся сладости, газированные напитки, полуфабрикаты и особенно с большим количеством вредных жиров и соли, а также копчености, пишет портал Cursorinfo.co.il.

Кроме того, вышеперечисленные продукты способствуют повышению массы тела, что тоже негативно сказывается на состоянии здоровья.

Чтобы стабилизировать давление, нужно включить в свой рацион овощи, фрукты, жирную рыбу и зелень, а также регулярно заниматься плаванием и аэробными упражнениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"