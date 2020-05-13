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Меню гипертоника: врачи перечислили понижающие давление продукты

15:41
  • среда
  • 13 мая 2020

Их обязательно нужно включить в свой рацион

Британские ученые выяснили, какие продукты повышают артериальное давление.

К ним относятся сладости, газированные напитки, полуфабрикаты и особенно с большим количеством вредных жиров и соли, а также копчености, пишет портал Cursorinfo.co.il.

Кроме того, вышеперечисленные продукты способствуют повышению массы тела, что тоже негативно сказывается на состоянии здоровья.

Чтобы стабилизировать давление, нужно включить в свой рацион овощи, фрукты, жирную рыбу и зелень, а также регулярно заниматься плаванием и аэробными упражнениями.   

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