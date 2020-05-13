Меню гипертоника: врачи перечислили понижающие давление продукты

Их обязательно нужно включить в свой рацион
Британские ученые выяснили, какие продукты повышают артериальное давление.
К ним относятся сладости, газированные напитки, полуфабрикаты и особенно с большим количеством вредных жиров и соли, а также копчености, пишет портал Cursorinfo.co.il.
Кроме того, вышеперечисленные продукты способствуют повышению массы тела, что тоже негативно сказывается на состоянии здоровья.
Чтобы стабилизировать давление, нужно включить в свой рацион овощи, фрукты, жирную рыбу и зелень, а также регулярно заниматься плаванием и аэробными упражнениями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"