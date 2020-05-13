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Появилась новая информация о состоянии зараженного коронавирусом Мишустина

15:24
  • среда
  • 13 мая 2020

Глава Минздрава России рассказал, как себя чувствует премьер-министр

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что зараженный COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин идет на поправку, а его общее состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс.

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Сделано заявление о состоянии здоровья премьера Мишустина
Находящийся на лечении премьер Мишустин провел публичное совещание

С 30 апреля Мишустин проходит лечение в клинике после того, как он сдал положительный тест на коронавирус. Уже на следующей неделе, по оценке Мурашко, председатель правительства может выйти на работу.

"Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", - заявил Мурашко (цитата по ТАСС).

Несмотря на это, глава Минздрава отметил, что Мишустину требуется проводить дополнительные медицинские процедуры.

Мишустин не прекратил работу из-за болезни. Ранее в среду премьер провел селекторное совещание по видеосвязи.

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