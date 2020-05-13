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Путин оценил уникальные возможности российской боевой авиации

15:37
  • среда
  • 13 мая 2020

Она превосходит иностранные аналоги

Российская авиационная промышленность на равных конкурирует с зарубежными производителями. Что же касается боевой авиации – то здесь у России превосходство, убежден Владимир Путин.
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"Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка. А, кстати говоря, по некоторым - по боевой авиации - намного превосходят их", - сказал президент России на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Глава государства подчеркнул, что в нынешней ситуации важно поддержать базу отрасли, предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству.

Путин напомнил, что Россия - в числе немногих стран мира, способных выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов. Это не только огромное конкурентное преимущество, но и воплощение потенциала российской экономики, промышленности, науки и образования. Президент отметил, что возможности российского авиапрома позволяют работать над новыми, перспективными моделями, в том числе - над среднемагистральным самолетом МС-21.

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