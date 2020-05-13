ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выпускные вечера в школах перевели в онлайн-формат

15:43
  • среда
  • 13 мая 2020

Этого требует эпидемиологическая ситуация

Минпросвещения призвало школы отказаться от традиционных выпускных вечеров и последних звонков. Подобные мероприятия лучше проводить в онлайн-формате, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.  
ЕГЭ перенесли на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме", - приводят "Известия" сообщение ведомства. 

Ранее стало известно, что Единый государственный экзамен перенесли с 8 июня на более поздний срок. Точную дату назовут позднее. ЕГЭ проведут только для тех школьников, которые поступают в вузы. 

Учеников девятого класса освободили от обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Школьники получат итоговые оценки на основании годовых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Выпускной
Выпускной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.