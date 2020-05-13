Выпускные вечера в школах перевели в онлайн-формат

Этого требует эпидемиологическая ситуация

Минпросвещения призвало школы отказаться от традиционных выпускных вечеров и последних звонков. Подобные мероприятия лучше проводить в онлайн-формате, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме", - приводят "Известия" сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что Единый государственный экзамен перенесли с 8 июня на более поздний срок. Точную дату назовут позднее. ЕГЭ проведут только для тех школьников, которые поступают в вузы.

Учеников девятого класса освободили от обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Школьники получат итоговые оценки на основании годовых.

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