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Госдума разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

16:14
  • среда
  • 13 мая 2020

Это можно сделать до 30 сентября 2020 года

Госдума приняла закон, разрешающий временно - в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года - приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля.
Названо условие для повышения стоимости ОСАГО на 30%

Из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО, поясняет РИА Новости.

Кроме того, депутаты приняли закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО: для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше.

Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях будет устанавливать Центробанк.

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