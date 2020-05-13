Архангельская область и НАО начали процесс объединения

Этот вопрос зрел давно

Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО) объединятся в один регион.

Соответствующий меморандум подписали 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный.

Вопрос объединения зрел давно. Сейчас по уставу Поморья, НАО входит в состав Архангельской области, но при этом является субъектом России, передает "Интерфакс".

Эксперты полагают, что процесс объединения будет не быстрым, а его плюсы будут заметны не сразу. Так, в частности, Архангельская область увеличит свою территорию, а НАО сможет сэкономить бюджетные деньги, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы НАО Цыбульского и назначил его врио губернатора Архангельской области вместо сложившего полномочия Игоря Орлова. На пост главы НАО президент назначил заместителя главы округа Бездудного.

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