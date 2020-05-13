Депутат МГД отметила необходимость строгого контроля заболевших COVID-19

Многие из пациентов пытаются скрыться, рассказала Елена Самышина

В Мосгордуме отметили необходимость строгого контроля за выявленными больными COVID-19. Некоторые из них либо скрываются, либо покидают свое место пребывания, в результате чего их приходится разыскивать.

Как заявила АГН "Москва" депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина, она согласна с мэром Москвы Сергеем Собяниным в том, что контроль за выявленными заболевшими должен быть очень строгим.

"Мы, медики, столько сил прикладываем, а эти пациенты, не понимая до конца, какую угрозу они составляют для окружающих, позволяют себе, к нашему большому сожалению, вести себя таким образом", - сказала Самышина.

Нужно с пониманием отнестись к тому, что власти сейчас продолжают строгим образом контролировать соблюдение самоизоляции и будут, я с этим полностью согласна, наказывать тех, кто нарушает этот режим и создает опасность для окружающих, отметила она.

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"На мой взгляд, сегодня в городе созданы условия, чтобы каждый инфицированный коронавирусом пациент испытывал минимальные сложности - бесплатно предоставляется лечение, оно на сегодняшний день доступно каждому гражданину, мы выдаем каждому пациенту необходимый набор лекарственных препаратов для лечения инфекции, врачи круглосуточно оказывают помощь по любым вопросам проблем со здоровьем, наши социальные работники также стоят на передних рубежах. Я согласна, что пока рано говорить о том, чтобы снимать такие строгие меры именно с тех пациентов, которые являются носителями", - добавила Самышина.

Как отметила депутат, большую опасность представляет бессимптомное протекание заболевания коронавирусом у граждан.

"Это означает, что каждый невыявленный нами заболевший становится в принципе "биологическим оружием" и создает вокруг себя новые и новые очаги заражения коронавирусной инфекцией", - заключила Елена Самышина.

Пациенты с коронавирусом, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Оно позволяет жителям Москвы, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина.

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