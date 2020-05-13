Минкомсвязь подключила дополнительные мощности порталу госуслуг

Путин успел сделать ведомству замечание

Стабилизация портала госуслуг потребовала подключения дополнительных мощностей – что и сделала Минкомсвязь. Количество обращений на сайт резко возросло в последние два дня.

Накануне Минкомсвязь заявила о рекордной нагрузке на портал госуслуг за все время его существования. Граждане устремились на портал за детскими выплатами.

Президент Владимир Путин 11 мая объявил, что с 1 июня семьям с детьми от трех до 15 лет включительно должны единоразово выплатить по десять тысяч рублей на каждого ребенка. С утра 12 мая на портал поступило более миллиона обращений, в результате работа ресурса была сильно затруднена.

Путин ракритиковал работу министерств, отметив, что портал госуслуг на первом этапе с задачей не справился.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"