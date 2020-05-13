Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей

Городские доплаты будут осуществляться в течение 3 месяцев – с 15 апреля по 15 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.

Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэра Москвы, врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, будут получать доплату в размере 46 тысяч рублей в месяц. Городские доплаты будут осуществляться в течение 3 месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным выплатам.

В среду столичный градоначальник встретился с работниками центров социального обслуживания и волонтерами – участниками проекта "Мой социальный помощник". Мэр поблагодарил социальных работников и волонтеров за помощь москвичам в период пандемии.

Мэр Москвы дал поручение расширить привлечение к волонтерской деятельности добровольцев, переболевших COVID-19 и, соответственно, имеющих возможность с меньшим риском для здоровья оказывать помощь людям, которые проходят лечение в домашних условиях.

Также Сергей Собянин принял решение о включении в московский стандарт социальной работы лучших практик и опыта, полученных в период пандемии, в том числе привлечение социальных волонтеров на постоянной основе.

Из-за пандемии коронавируса социальные службы разом получили 1,9 миллиона потенциальных новых клиентов – москвичей в возрасте старше 65 лет и хронических больных граждан, которые должны были соблюдать режим полной самоизоляции и не выходить из дома.

Разумеется, в большинстве своем заботу о повседневных нуждах пожилых и хронически больных людей взяли на себя их родственники, друзья и соседи. Однако в случае отсутствия близких людей или невозможности получить их поддержку на помощь приходят социальные работники и волонтеры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"