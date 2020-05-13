Дума разрешила дистанционное голосование на выборах

Отдать свой голос можно будет в том числе по почте

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Документ также позволяет собирать подписи избирателей за кандидата на портале "Госуслуги".

Как пишет РИА Новости, авторами законопроекта стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ко второму чтению законопроекта профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту решил, что число подписей, собранных онлайн, не должно превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Законодатели также уточнили требования по заполнению подписных листов. Как ожидается, избиратель (или участник референдума) будет вносить в лист не только свою подпись и дату, но и фамилию, имя, отчество. Окончательный образец подписного листа должна утвердить специальная комиссия.

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