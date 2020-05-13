Стало известно, зачем Козак прилетел в Берлин в условиях коронавируса

Сейчас действуют ограничения на перелеты

Курирующий переговоры по Донбассу, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак прибыл в Берлин с однодневным рабочим визитом на самолете специального летного отряда "Россия".

Козак прибыл в Германию, несмотря на то, что авиаперелеты сейчас ограничены из-за пандемии коронавируса.

"Он ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - объяснил приезд Козака источник РИА Новости.

Дмитрий Козак занимает позицию замглавы администрации президента с февраля 2020 года. Он занимается вопросами Донбасса и интеграции России с другими странами.

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