Путин раскритиковал работу чиновников из-за проблем с "Госуслугами"

Все дела нужно доводить до конца, заявил президент

Владимир Путин подверг резкой критике чиновников, не обеспечивших должной работы портала "Госуслуги". Открывая в среду совещание по развитию авиапромышленности и поддержке авиаперевозок, президент потребовал от сотрудников всех уровней обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

"11 числа после достаточно серьезной проработки с правительством, с администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал "Госуслуг" от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал "Госуслуги" не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода. Ведь если мы в сегодняшних достаточно сложных условиях изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия, если мы это делаем, то тогда нужно доводить это всё до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", - сказал Путин.

Перейдя к вопросам поддержки авиации, глава государства отметил, что из-за пандемии коронавируса эта отрасль во всём мире переживает серьёзный спад. Практически свёрнуто международное сообщение. На внутрироссийских линиях объём перевозок сократился на 88%. Государство уже выделило 23 миллиарда рублей авиакомпаниям и 11 миллиардов аэропортам. Эти деньги предназначены прежде всего для выдачи зарплаты работникам.

Владимир Путин предложил дополнительные меры поддержки, в том числе авиастроительной промышленности.

"Первое. Запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов. Для этого на 2020-21 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости лётного часа российских самолётов. Второе. Большое внимание мы уделяем развитию региональной авиации. Ежегодно на эти цели государство выделяет около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета. Надо внимательно посмотреть, есть ли возможности по увеличению программы. Третье. Сейчас государство должно активно наращивать свои заказы, чтобы поддержать спрос. В рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сдвинуть их, что называется, "влево" по графику, осуществить опережающим образом, для того чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время", - заявил Путин.

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