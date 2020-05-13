Собянин: соцработники "на земле" получат доплаты в размере 25 тыс. рублей

Мэр Москвы рассказал о дополнительных выплатах соцработникам и медикам

Во время пандемии коронавируса волонтеры стали незаменимыми помощниками для нескольких миллионов москвичей. Они покупают и доставляют продукты и лекарства, выгуливают питомцев. Некоторые добровольцы уже переболели коронавирусом и теперь сдают плазму для лечения других пациентов. С представителями социальных организаций в среду встретился Мэр Москвы. Сергей Собянин рассказал о дополнительных выплатах соцработникам и медикам.

- Алло, здравствуйте, Валентина Михайловна. Это Жанна, волонтёр Вас беспокоит. Давайте пройдемся по списку продуктов. - Ты знаешь такие яблоки, как "семерянка"? - Семеренко!

Найти нужный сорт яблок или маленькие зелёные бананы для комнатной шимпанзе - задачи, которые волонтерам приходится решать каждый день. Жанна - студентка. В добровольцы идут москвичи всех возрастов. Всё потому, что у добра нет ни возраста, ни статуса. Об этом на встрече с представителями соцорганизаций города говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"На социальных работников свалилась такая задача - около 2 миллионов человек обеспечить всем необходимым, помочь. Значительная часть, в первую очередь это одинокие люди, не могут обойтись без помощи социальных работников и волонтеров. Мы создали целую систему приема звонков через наш call-центр, в котором работают сотни людей. За последнее время приняли миллион звонков", - сказал Собянин.

Пересмотреть пришлось не только процесс приёма заявок, но и саму систему оказания помощи. Волонтёры, чья работа сама по себе подразумевает тесный контакт, общение и поддержку, научились делать это безопасно. И речь не только о средствах индивидуальной защиты, которые у них всегда с собой. Но и о передвижении в транспорте, его пришлось ограничить. Каждая волонтерская команда обслуживает исключительно свой район - их в столице 125. Зооволонтёры разработали даже свою методику бесконтактной передачи питомцев для прогулки (см. видео).

Несмотря на все меры предосторожности, некоторые москвичи всё же опасаются приглашать волонтёров. На этот случай в столице работает особая команда добровольцев - уже переболевших COVID-19. Владлена узнала о диагнозе сразу после того, как вернулась в марте из Франции. Болезнь перенесла сравнительно легко, прошла карантин и твердо решила: теперь может сама протянуть руку помощи. Пусть и в перчатке - меры предосторожности никто не отменял.

"Мои родители живут не в Москве - моя мама. Я за неё переживаю. Я бы хотела, чтобы это волонтёрство было бы в любом городе. И к моей маме могли бы прийти также волонтёры, которые могли бы принести продукты или лекарства", - заявила соцволонтер Владлена Кицура.

Посильную помощь от выздоровевших волонтеров ждут не только пожилые люди на самоизоляции, но и больницы. Уже несколько недель в столице работает горячая линия, куда поступают звонки от желающих сдать плазму. Сделать это может переболевший коронавирусом гражданин от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. Для таких доноров город предусмотрел меры поддержки.

Материальную помощь также получат медики и социальные работники - и это помимо выплат из федерального бюджета.

"Все врачи, находящиеся в специальных учреждениях, будут получать доплату в размере 46 тысяч. И 25 тысяч будут получать все социальные работники, находящиеся, как в учреждениях, так и в ЦСО, которые оказывают услуги. Потому что это тоже очень важно. Потому что все они находятся на переднем фронте. Все в зоне риска, и психологическая нагрузка совсем другая. Поэтому необходима будет не только федеральная поддержка, но и городская. И мы её обеспечим, в ближайшие дни такое решение будет принято", - заявил Собянин.

Без внимания городских властей не остались и те, кто решил переждать трудное время за пределами большого города, например, в частном доме в Новой Москве. Николай Александрович на самоизоляции. Прежде колоть дрова помогал сын, но теперь и он вынужден повременить с визитами к отцу. Пришлось обратиться в штаб с просьбой обеспечить топливом.

Сами рабочие, медики, волонтеры, конечно, пытаются подсчитать объёмы проделанной работы - это 19 тысяч доставок дров, свыше тысяч доставок продуктов питания и более 7000 часов прогулок с животными - тем не менее, настоящую человеческую помощь и добрые дела едва ли можно измерить в цифрах. Разве что в благодарных улыбках, которые даже под маской не скрыть.

Анна Пешехонова, Татьяна, Сидорова, Валерия Дзгоева, Владимир Хуртин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"