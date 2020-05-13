Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Болезнь проходит бессимптомно

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от Единой России" Оксана Пушкина подхватила коронавирус.

"Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила", - рассказала парламентарий.

Болезнь проходит бессимптомно, температуры нет, передает РИА Новости. По КТ изменения в легких минимальны, поделилась депутат, добавив, что если бы не тест, то никогда бы не подумала, что заболела.

Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй - закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", - написала 57-летняя Пушкина в своем telegram-канале.

Ранее с коронавирусом госпитализировали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также депутата от "Единой России" Светлану Максимову.

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